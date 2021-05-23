Шварц рассказал, чем особенно доволен в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поделился мнением о своем первом сезоне в чемпионате России и рассказал, какими достижениями в клубе доволен.

— Насколько вы довольны первым сезоном в России?

— Очень доволен. Мы заложили хороший плацдарм в том, что касается игровых идей, интенсивности, с которой хотим действовать. Самое важное, что виден наш почерк, ребята перенесли идеи на поле. Команда растет, и два заключительных дерби, в которых взяли четыре очка, это лишний раз подчеркивают. Для молодой команды это всё здорово.

Хотя не обошлось и без спадов. Кубковая игра и результаты матчей с «Химками» и «Рубином» нас сильно разочаровали. Мы упустили возможность попасть в еврокубки, это было болезненно. Но жизнь продолжается. Сейчас, оглянувшись назад, могу сказать, что доволен развитием команды.

— Что в первую очередь отнесете к достижениям?

— Что нам удалось привить команде тот футбол, который хотели видеть. Для клуба с историей важно иметь свое лицо. Я вижу, что болельщики с удовольствием приняли наш стиль игры. Чувствую поддержку по поводу выбранного направления со всех сторон — от фанатов, от руководителей клуба, персонала, футболистов.

(Константин Алексеев)