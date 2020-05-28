Глава РФС Дюков поблагодарил правительство и Мишустина за поддержку возобновления РПЛ
18:26
Президент РФС Александр Дюков поблагодарил правительство РФ и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления сезона РПЛ. Рестарт намечен на 21 июня.
— Я хотел бы поблагодарить правительство РФ и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления турниров РПЛ и Кубка России, — цитирует Дюкова РИА «Новости». — Благодаря активной совместной работе с Роспотребнадзором, с министерством спорта и с правительством РФ нам удалось согласовать регламент возобновления, вернуть из-за границы легионеров, решить ряд других вопросов, необходимых для перезапуска футбола в стране.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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