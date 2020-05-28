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Глава РФС Дюков поблагодарил правительство и Мишустина за поддержку возобновления РПЛ

18:26
Александр Дюков. Фото "СЭ"
Александр Дюков. Фото "СЭ"
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Президент РФС Александр Дюков поблагодарил правительство РФ и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления сезона РПЛ. Рестарт намечен на 21 июня.

— Я хотел бы поблагодарить правительство РФ и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления турниров РПЛ и Кубка России, — цитирует Дюкова РИА «Новости». — Благодаря активной совместной работе с Роспотребнадзором, с министерством спорта и с правительством РФ нам удалось согласовать регламент возобновления, вернуть из-за границы легионеров, решить ряд других вопросов, необходимых для перезапуска футбола в стране.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200528/1572137653.html

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