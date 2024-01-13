Гендиректор «Пари НН» сообщил, что Севикян перейдет в клуб не из топ-5 лиг

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» подробности трансфера полузащитника Эдгара Севикяна в зимнее трансферное окно.

«Он уедет в другой европейский чемпионат. Мы говорили и с российскими клубами, но игрок очень хочет играть в Европе. Тут все упирается в желание Эдгара и его семьи. Сейчас есть договоренность о его переходе, это клуб не из топ-5 лиг», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Пари НН» может получить 1,1 миллиона евро за трансфер Севикяна.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.