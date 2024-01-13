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Сегодня, 11:36

В Белорусской федерации футбола рассказали, когда пригласят арбитров из России на матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что в организации намерены пригласить российских арбитров к обслуживанию матчей в разгар нового сезона чемпионата, который стартует в марте.

«С учетом того, что мы начинаем чемпионат в середине марта, в основном будем проводить игры на искусственных газонах, мы не хотим нанести никаких повреждений. Поэтому хотим приглашать российские бригады только уже к более теплому времени, скажем так, когда и у нас будут начинаться матчи повышенного накала. То есть в начале чемпионата будут работать наши судьи, но в течение сезона будем подключать, согласно договору, и судей из РФС, не только из РПЛ. Безусловно, шорт-лист российских арбитров есть, но я разглашать его не буду, потому что могут быть внесены изменения. Чтобы кого-то не обнадеживать, чтобы кого-то не обижать, мы разглашать не будем. Бригада Алексея Кульбакова будет готовиться у нас, с нашими судьями, пройдет запланированные сборы в Белоруссии. А уже насколько они будут готовы обслуживать матчи РПЛ, во многом зависит от российской стороны. То есть когда будет приглашение, мы будем проводить данные игры», — приводит слова Василевича ТАСС.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/19722095
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
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