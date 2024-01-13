В Белорусской федерации футбола рассказали, когда пригласят арбитров из России на матчи

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что в организации намерены пригласить российских арбитров к обслуживанию матчей в разгар нового сезона чемпионата, который стартует в марте.

«С учетом того, что мы начинаем чемпионат в середине марта, в основном будем проводить игры на искусственных газонах, мы не хотим нанести никаких повреждений. Поэтому хотим приглашать российские бригады только уже к более теплому времени, скажем так, когда и у нас будут начинаться матчи повышенного накала. То есть в начале чемпионата будут работать наши судьи, но в течение сезона будем подключать, согласно договору, и судей из РФС, не только из РПЛ. Безусловно, шорт-лист российских арбитров есть, но я разглашать его не буду, потому что могут быть внесены изменения. Чтобы кого-то не обнадеживать, чтобы кого-то не обижать, мы разглашать не будем. Бригада Алексея Кульбакова будет готовиться у нас, с нашими судьями, пройдет запланированные сборы в Белоруссии. А уже насколько они будут готовы обслуживать матчи РПЛ, во многом зависит от российской стороны. То есть когда будет приглашение, мы будем проводить данные игры», — приводит слова Василевича ТАСС.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.