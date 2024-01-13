«Пари НН» может получить 1,1 миллиона евро за трансфер Севикяна

Как стало известно «СЭ», полузащитник Эдгар Севикян может покинуть «Пари НН» за 1,1 миллиона евро. Такая выкупная цена для европейских клубов прописана в его контракте с нижегородцами.

Ранее гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист с высокой долей вероятности перейдет в европейский клуб, который намерен активировать опцию выкупа игрока.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.