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Сегодня, 11:19

Баринов подвел для себя итоги 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что у него остались двоякие ощущения от 2023 года.

«Со спортивной точки зрения, можно и нужно лучше, но график был плотный. То есть где-то хорошо, где-то плохо. Что касается вообще 2023 года, то у меня родился ребенок. Двоякие ощущения от года», — приводит слова Баринова ТАСС.

В этом сезоне 27-летний Баринов забил 1 гол в 20 матчах во всех турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/19722143
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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