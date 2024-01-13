Баринов подвел для себя итоги 2023 года
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что у него остались двоякие ощущения от 2023 года.
«Со спортивной точки зрения, можно и нужно лучше, но график был плотный. То есть где-то хорошо, где-то плохо. Что касается вообще 2023 года, то у меня родился ребенок. Двоякие ощущения от года», — приводит слова Баринова ТАСС.
В этом сезоне 27-летний Баринов забил 1 гол в 20 матчах во всех турнирах.
Источник: https://tass.ru/sport/19722143
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