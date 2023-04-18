Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о мероприятиях в честь столетия клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» высказался о запланированных активностях в честь столетия бело-голубых.

— Большая дата, столетие. Открыли магазин «Динамо». Планируются другие активности?

— Еще планируются активности. Но мы не будем раскрывать все наши планы. То, что сейчас у нас есть — это выставка, фонтан. И мы участвуем в музее.

— Насколько дорого обходится «Динамо» сотрудничество с ГУМом?

— Финансовую составляющую раскрывать не будем. Да, проект масштабный.

— Мы видели примеры празднований столетий других московских клубов. Можно ли сказать, что ваше лучшее?

— Вы смотрите со стороны. Я человек субъективный.

— У болельщиков складывается ощущение, что в год столетия хочется чего-то хорошего.

— Конечно, хочется. Надо работать над улучшением спортивной составляющей.

— Вы думаете «Динамо» сохраняет еще шансы зацепиться за медали? Третье место, например.

— Такую задачу ставим, — сказал Пивоваров «СЭ».

После 23 туров «Динамо» с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 22 апреля команда Славиши Йокановича в гостях сыграет с «Зенитом».