Гендиректор ЦСКА: «Задача — попасть в призовую тройку»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев обозначил задачи команды на вторую часть сезона.

— Сейчас отставание от первого места — 13 очков, от второго — 6. Какая цель стоит перед ЦСКА на оставшиеся 10 туров чемпионата? На что вы реально можете замахнуться?

— Задача — попасть в призовую тройку. Понятно, что можно ради популизма сказать, что мы будем бороться за чемпионство. Но если быть объективными, то цель попадания в медали звучит более реалистично. Если посмотреть на то, как складывается для нас этот сезон, вспомнить результаты прошлого и позапрошлого чемпионатов, место в тройке будет для нас достойным результатом. Считаю, нам это по силам. Не такое уж большое отставание от второй и третьей команд в таблице. Ну, и, конечно, мы держим в голове возможную победу в Кубке России, продолжаем борьбу. Мы уже истосковались по трофеям! Это и команда понимает, и Владимир Валентинович прекрасно осознает. Приложим все усилия, чтобы добиться этой цели.

— Но что дает в нынешних реалиях второе место? Строчку в Википедии, как недавно сказал Валерий Карпин?

— Возможно, Карпин имел в виду что-то другое. Порой мы видим, что его слова немного выдергивают из контекста. Я считаю, что второе и третье место — это пьедестал, это медали. А самое главное в нашем случае, если вспомнить прошлый и позапрошлый сезоны, это определенный прогресс. Для молодых ребят, которые в своей жизни пока еще ничего не выиграли, серебро или бронза — это большой толчок для развития. Я даже сейчас не беру экономическую сторону вопроса. Но если говорить и в этом контексте, то в новых условиях, которые мы вместе с коллегами из клубов РПЛ разработали (думаю, все знают, что они существенно изменились в лучшую сторону и по спонсорскому пакету, и по медиаправам), то в настоящее время разница в одну строчку дает примерно 75-80 миллионов рублей.

— Вы лично непосредственно принимали участие в разработке нового формата Кубка. Он себя оправдал?

— На мой взгляд, очевидно, что да. С этим трудно спорить. Сейчас мы уже имеем на руках конкретные цифры и понимаем, что все показатели выросли. И экономические, и зрительский интерес к турниру увеличился. Считаю, это очень удачный проект.

После 20 туров чемпионата России-2022/23 ЦСКА занимает пятое место с 35 очками. На второй строчке идет «Ростов» с 41 очком, на третьей — «Спартак» с 40 очками.