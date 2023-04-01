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Сегодня, 11:30

В ЦСКА объяснили, почему Карраскаль не проходит в стартовый состав

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что у главного тренера команды Владимира Федотова нет конфликта с полузащитником команды Хорхе Карраскалем.

— Хорхе Карраскаль в последнее время перестал проходить в состав ЦСКА, а в матче с «Зенитом» даже не вышел на замену. Не опасаетесь, что эта ситуация с учетом непростого характера колумбийца может стать бомбой замедленного действия?

— Здесь я перефразирую одну цитату из фильма. Слухи о тяжелом характере Карраскаля сильно преувеличены. Сейчас возникла абсолютно рабочая ситуация. Все люди разные. Владимир Валентинович (Федотов. — Прим. «СЭ») находит общий язык со всеми подопечными, включая Хорхе. Тот факт, что Карраскаля вызывают в сборную Колумбии, в составе которой он недавно забил гол в ворота Кореи, говорит о том, что футболист обрел хорошую форму в ЦСКА. Конечно, хотелось бы, чтобы он и за нас почаще забивал, Уверен, что все у него впереди.

— Просто удивило, что Карраскаль в принципиальнейшем матче с «Зенитом» не провел на поле ни минуты. Отсюда и пошли предположения о конфликте футболиста и тренера.

— Никакого конфликта точно нет. Есть конкуренция. Мы уже обсудили с вами характер игры с «Зенитом». Скорее это было не про зрелище и футбол, а больше про борьбу. Владимир Валентинович вместе с помощниками посчитали, что в этом матче лучше сделать ставку на других игроков. И в итоге была одержана долгожданная победа.

В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

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Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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В ЦСКА прокомментировали невызов Чалова в сборную России

Гендиректор ЦСКА: «Задача — попасть в призовую тройку»
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Торпедо
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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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