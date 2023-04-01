«ЦСКА уже истосковался по трофеям!» Долг за Влашича, возвращение Фернандеса, контракт Дивеева: интервью Бабаева

«СЭ» поговорил с генеральным директором ЦСКА.

Карвалью обещал похудеть

— Как восприняли поражение ЦСКА от команды из медиалиги 2DROTS — с иронией? Или все-таки результат пусть и товарищеского матча задел за живое?

— Не буду лукавить, итоговый счет стал сюрпризом. С другой стороны, не стоит забывать, что это был товарищеский матч, скорее праздничное мероприятие для болельщиков, особенно с учетом того формата, который мы выбрали: команда из медиалиги, приглашение Даниэля Карвалью, развлекательная программа.

Конечно, всегда хочется побеждать. Правда, я вспоминаю, как в 2004 году на сборах ЦСКА крупно проиграл «Кельну» (1:9), а потом стал чемпионом. Понимаю, что в товарищеских играх тренерский штаб идет на определенные эксперименты, да и игроки могут действовать в тренировочном режиме. При этом я ни в коем случае не умаляю заслуг 2DROTS, а наоборот хочу отметить эту команду. Она приятно удивила. В принципе, мы уже знали и по Кубку России, что ребята демонстрируют довольно хороший футбол, в чем лишний раз убедились. Причем речь идет не только о технической оснащенности, тактической грамотности, но и о физических кондициях. Ребята приехали со сборов, и видно, что готовы прекрасно. Молодцы!

— Никого случайно не присмотрели в основу ЦСКА?

— До этого пока не дошло. Но если так будет продолжаться, то, как говорится, чем черт не шутит.

— Насколько выгодна эта история для клуба с коммерческой точки зрения?

— Могу сказать, что не являлось самоцелью добиться высокой прибыли от проведения данного матча. Скорее, как я уже заметил, мы хотели сделать праздник для болельщиков, особенно для тех, кто сейчас по известным причинам не ходит на стадион.

По итогу получилось довольно интересно и с коммерческой точки зрения. Во всяком случае, выручка от этой игры была в разы выше, чем от недавнего домашнего матча с «Крыльями Советов» в рамках РПЛ. По популярности на «Кинопоиске» трансляция игры заняла второе место. Также мы получили более пяти тысяч новых контактов и регистраций в наших базах, что в таком объеме бывает достаточно редко. В общем, удалось совместить полезное с приятным.

— Какие впечатления от общения с Карвалью и от его игры в этом матче?

— Думаю, все видели, что в ряде эпизодов Даниэль продемонстрировал все свое мастерство. Понятно, что его физическая форма далека от оптимальной. Тем не менее, работа с мячом, видение поля — все это по-прежнему при нем. Немного досадно, что его передача с углового не стала голевой, хотя все было близко. Но тут надо отдать должное вратарю команды соперника (кстати, наш воспитанник Сычев), который сыграл великолепно в том моменте.

— Иронизировали по поводу лишнего веса бразильца?

— Не без этого, конечно. Лишний вес Даниэля стал притчей во языках, еще когда он выступал за ЦСКА. Только ленивый не шутил на эту тему, хотя самому бразильцу точно было не до смеха (улыбается). Валерий Георгиевич Газзаев всегда очень щепетильно и строго относился к этим моментам. Думаю, именно благодаря требовательности тренера Карвалью достиг того уровня, который он демонстрировал в ЦСКА.

Сейчас немного пошутили на эту тему. Даниэль приехал с супругой. Теперь она подхватила пальму первенства — старается следить за его формой, встречает его с весами по утрам (улыбается). Но тут уже, как говорится, что есть то есть. Даниэль обещал, что когда приедет к нам в следующий раз (надеюсь, это обязательно случится), то приведет себя в порядок, похудеет.

Мы также обсуждали сотрудничество с Даниэлем по детско-юношескому футболу. Карвалью хочет открыть в своем родном городе футбольную академию клуба «Пелотас», и в данном случае выделяются сразу несколько направлений, по которым это могло бы быть интересно и ЦСКА, и Даниэлю.

— Правда, что хотели позвать на эту игру Вагнера и Думбья?

— Планировали привезти многих наших легенд. Вагнер очень хотел, с воодушевлением принял предложение ЦСКА. Однако, увы, клуб, за который он сейчас выступает («Спорт Ресифи») не согласился его отпустить, так там предстояли официальные матчи. Не срослось. Но мы обязательно попытаемся реализовать эту идею в ближайшем будущем. Тем более, что Вагнер очень соскучился по ЦСКА. Что касается Думбья, то возникли технические проблемы. Нужно было оформлять визу, могли просто-напросто не успеть. Но Сейду мы, безусловно, тоже держим в уме.

Даниэль Карвалью. ПФК ЦСКА

Победа над «Зенитом». Дивеев и «Наполи»

— Перейдем к РПЛ. Ваше главное впечатление от победы над «Зенитом»? Что вас поразило в игре ЦСКА?

— Не могу сказать, что меня что-то поразило. Мы хорошо знаем возможности нашей команды. В первую очередь, порадовал результат, прервали длительную серию. «Зенит» в представлении не нуждается, однозначно, это очень грозный соперник. Футбол в исполнении обеих команд, пожалуй, получился не самым зрелищным, но и мне, и болельщикам понравилось, что армейцы не прогибались, играли в свою игру. В таких поединках на первый план выходят бойцовские качества, уровень физической готовности, характер. В этих компонентах мы точно не уступили «Зениту».

— После этого матча специалисты разделились на два лагеря. В частности, Валерий Газзаев был восхищен игровой дисциплиной, самоотдачей, агрессией ЦСКА. По его мнению, москвичи были гораздо сильнее питерцев. Но есть эксперты, которые полагают, что ничья, возможно, стала бы более закономерным результатом, так как победный гол был забит Федором Чаловым не без помощи рикошета.

— Думаю, истина где-то посередине. Ни одна из команд не владела тотальным преимуществом. Если говорить о количестве опасных моментов, то, наверное, у ЦСКА их было чуть больше. Однако не готов сказать, что мы доминировали в этом матче.

— Лучшим игроком встречи признали Чалова, которого в итоге не оказалось в составе сборной России на матчи с Ираном и Ираком. Сильно ли он переживал по поводу выбора Валерия Карпина?

— Думаю, любой футболист должен переживать, если его не вызывают в национальную команду. Уверен, Федор относится к тем людям, которые неравнодушны к цветам своей сборной. Однако ничего страшного не произошло. На данный момент Валерий Георгиевич [Карпин] решил сделать ставку на других нападающих. Ничего не потеряно. У Феди все впереди. Он доказывает это своей игрой, статистикой. Мы можем соглашаться или оспаривать выбор главного тренера сборной. Я знаком с Валерием Георгиевичем. Знаю, что, как правило, он решения принимает объективно и старается их потом объяснить.

— А вы не считаете, что природная скромность, интеллигентность Чалова по-прежнему мешают ему раскрыться ярче на футбольном поле?

— Я не вижу здесь вообще никакой проблемы. Мы все разные люди. Есть более общительные, есть более спокойные. Это какая-то надуманная история.

— О чем подумали, когда еще в первом тайме Игорь Дивеев, только недавно восстановившийся от травмы, попросил замену?

— Травма любого футболиста очень сильно нас расстраивает. Тем более Игорь не так давно восстановился, прошел курс длительного лечения. Его замена стала ложкой дегтя. Сейчас у него достаточно нестандартная травма — повреждена косая мышца живота. Игорь получил довольно болезненный ушиб, который стал причиной этого повреждения. Что поделать... Это футбол. Никто от таких вещей не застрахован. Дивеев — боец, уверен, что он восстановится быстрее тех сроков, которые обсуждаются внутри клуба.

— Ориентировочные сроки его восстановления — это где-то месяц?

— Да. Примерно так.

— А есть ли подвижки в вопросе продления контракта с Дивеевым?

— Да, есть. Мы регулярно общаемся. Конечно, хочется как можно быстрее решить вопрос. Но надо учитывать то, что у всех свои интересы. Иногда компромисс требует времени.

— Будет ли он найден?

— Повторюсь, идет диалог, и есть желание самого Игоря остаться в ЦСКА. Для меня это самый главный показатель в таких случаях. Потому что если у футболиста возникают какие-то сомнения, то это уже совсем другая тактика ведения переговоров. Дивеев мне лично говорил, что желает продолжить карьеру в нашем клубе. А дальше — это уже работа менеджмента ЦСКА и представителей игрока. Всем нам нужно найти оптимальный вариант.

— При этом в прессе периодически появляются новости о предметном интерес к защитнику со стороны зарубежных клубов. Так, Дивеева, например, сватают в «Наполи».

— Насколько я знаю, «Наполи» опроверг эту информацию. К подобным новостям отношусь спокойно. Это могут быть и вбросы, которые имеют под собой определенную цель. Если бы было предложение от любого клуба, тем более такого уровня, как «Наполи», думаю, Дивеев и его агенты узнали бы об этом первыми.

Игорь Дивеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Запас Карраскаля. Борьба за медали

— Хорхе Карраскаль в последнее время перестал проходить в состав ЦСКА, а в матче с «Зенитом» даже не вышел на замену. Не опасаетесь, что эта ситуация с учетом непростого характера колумбийца может стать бомбой замедленного действия?

— Здесь я перефразирую одну цитату из фильма. Слухи о тяжелом характере Карраскаля сильно преувеличены. Сейчас возникла абсолютно рабочая ситуация. Все люди разные. Владимир Валентинович (Федотов. — Прим. «СЭ») находит общий язык со всеми подопечными, включая Хорхе. Тот факт, что Карраскаля вызывают в сборную Колумбии, в составе которой он недавно забил гол в ворота Кореи, говорит о том, что футболист обрел хорошую форму в ЦСКА. Конечно, хотелось бы, чтобы он и за нас почаще забивал, Уверен, что все у него впереди.

— Просто удивило, что Карраскаль в принципиальнейшем матче с «Зенитом» не провел на поле ни минуты. Отсюда и пошли предположения о конфликте футболиста и тренера.

— Никакого конфликта точно нет. Есть конкуренция. Мы уже обсудили с вами характер игры с «Зенитом». Скорее это было не про зрелище и футбол, а больше про борьбу. Владимир Валентинович вместе с помощниками посчитали, что в этом матче лучше сделать ставку на других игроков. И в итоге была одержана долгожданная победа.

Хорхе Карраскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— После победы над «Зенитом» вас случайно коллеги из «Спартака» не поблагодарили за то, что вы сохранили чемпионскую гонку живой?

— Нет. Да это и не очень принято в наших кругах. Мы играли за себя, за эмблему клуба, за болельщиков, а не для того, чтобы кому-то облегчить или осложнить турнирные задачи.

— Сейчас отставание от первого места — 11 очков, от второго — 6. Какая цель стоит перед ЦСКА на оставшиеся 10 туров чемпионата? На что вы реально можете замахнуться?

— Задача — попасть в призовую тройку. Понятно, что можно ради популизма сказать, что мы будем бороться за чемпионство. Но если быть объективными, то цель попадания в медали звучит более реалистично. Если посмотреть на то, как складывается для нас этот сезон, вспомнить результаты прошлого и позапрошлого чемпионатов, место в тройке будет для нас достойным результатом. Считаю, нам это по силам. Не такое уж большое отставание от второй и третьей команд в таблице. Ну и конечно, мы держим в голове победу в Кубке России, продолжаем борьбу. Мы уже истосковались по трофеям! Это и команда понимает, и Владимир Валентинович прекрасно осознает. Приложим все усилия, чтобы добиться этой цели.

— Но что дает в нынешних реалиях второе место? Строчку в Википедии, как недавно сказал Валерий Карпин?

— Возможно, Карпин имел в виду что-то другое. Порой мы видим, что его слова немного выдергивают из контекста.

Я считаю, что второе и третье место — это пьедестал, это медали. А самое главное в нашем случае, если вспомнить прошлый и позапрошлый сезоны, это определенный прогресс. Для молодых ребят, которые в своей жизни пока еще ничего не выиграли, серебро или бронза — это большой толчок для развития. Я даже сейчас не беру экономическую сторону вопроса. Но если говорить и в этом контексте, то в новых условиях, которые мы вместе с коллегами из клубов РПЛ разработали (думаю, все знают, что они существенно изменились в лучшую сторону и по спонсорскому пакету, и по медиаправам), то в настоящее время разница в одну строчку дает примерно 75-80 миллионов рублей.

— Вы лично принимали участие в разработке нового формата Кубка. Он себя оправдал?

— На мой взгляд, очевидно, что да. С этим трудно спорить. Сейчас мы уже имеем на руках конкретные цифры и понимаем, что все показатели выросли. И экономические, и зрительский интерес к турниру увеличился. Считаю, это очень удачный проект.

Марио Фернандес. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Акинфеев, возможное возвращение Мариу

— Недавно исполнилось 20 лет с того момента, как Игорь Акинфеев провел свой первый официальный матч за ЦСКА. Как-то в клубе отметили эту дату?

— Это, безусловно, уникальное достижение Игоря и очень важное событие для клуба. Для каждого из нас большая честь быть рядом с Игорем, вместе с ним. Мы сделали небольшой мультфильм, в котором с душой рассказали о каждом важном событии в его карьере. Сувенирных фигурок у Игоря предостаточно, мы хотели создать то, что действительно будет долгое время греть душу — Игорю и каждому из нас. В теплой атмосфере в раздевалке показали команде нашу работу, шутили и обсуждали, будем ли отмечать 25-летие со дня дебюта. Теперь ждем, что команда поздравит Игоря победами и сухими матчами.

— На связи ли вы с Мариу Фернандесом? Он еще сыграет за ЦСКА или постепенно приходите к тому, что защитник все-таки останется в Бразилии?

— Есть надежда, что мы увидим Мариу в ЦСКА. Сам футболист этого хочет. Но существуют и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию.

— Какие?

— Во-первых, Мариу сейчас — игрок «Интернасьонала», его контракт рассчитан до конца года. Сложно загадывать, как может поменяться ситуация зимой или летом. Но пока вероятность его возвращения к нам сохраняется.

Эджуке, выплаты за Влашича

— Вопрос об Адольфо Гайче. Аргентинец играет в аренде в Серии А, за «Верону», но в семи матчах, увы, не отметился голами...

— Да, у него пока не получается поразить ворота. Однако в Италии Адольфо постоянно играет, а здесь, думаю, он был бы лишен такой возможности. Плюс Антон Заболотный стал чаще выходить на поле в составе ЦСКА и, по мнению многих, прибавил.

— Чидера Эджуке приостановил контракт с ЦСКА, уехал в аренду в «Герту». Сейчас он травмирован, уже несколько месяцев не играет и, по сообщениям СМИ, немецкий клуб даже хочет досрочно прекратить сотрудничество с футболистом. Возможно ли возвращение нигерийца в ЦСКА или дверь для него в ваш клуб уже навсегда закрыта?

— Понятно, что Эджуке поступил не очень корректно. Но пока он еще футболист ЦСКА, и мы должны быть с ним на связи. Травма достаточно надолго выбила его из колеи. Возращение в ЦСКА? Сценарий маловероятный.

Чидера Эджуке. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— «Вест Хэм» по-прежнему не расплатился с ЦСКА за трансфер Николы Влашича?

— Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только ни предлагали «Вест Хэму», но теперь это уже юрисдикция палаты ФИФА. К сожалению, сейчас она завалена подобными исками и рассматривает их не так быстро, как хотелось бы.

— Когда будет вынесен вердикт по делу Влашича?

— Думаю, в течение месяца.

— «Вест Хэм» должен ЦСКА 22,5 миллиона евро?

- Порядка 18 миллионов. Похожий случай был рассмотрен в отношении нашего иска к японскому клубу «Вегалта», в который перешел Нисимура. Японцы сначала в принципе отказывались нам платить. В итоге, дойдя до CAS, мы свою правоту доказали. «Вегалту» обязали выплатить ЦСКА причитающуюся сумму. Однако японцы сослались на то, что в виду международной ситуации, санкций в отношении России платеж осуществить нереально.

— Ваши действия?

— Тогда мы обратились в ФИФА. Дело довольно долго рассматривалось, но решение принято в нашу пользу. «Вегалте» теперь запрещено регистрировать новых игроков до момента расчета с ЦСКА. Другое дело, что ФИФА допускает одну оговорку в таких случаях.

— Какую?

— Только если будут предоставлены абсолютно неопровержимые юридические доказательства невозможности платежа, решение может быть пересмотрено. Тем не менее на сегодняшний день мы уже имеем прецедент.

— Значит, есть надежда, что дело Влашича вы все-таки выиграете?

— Надеюсь. Понятно, что с Великобританией самая сложная ситуация, однако мы намерены идти до конца и используем все способы, которые позволяют нам регламент и нормы закона.

Никола Влашич. Александр Федоров

Судейство

— «Спартак» недавно провел встречу с главой департамента судейства Павлом Каманцевым. Планируете ли вы тоже встречаться с руководителем наших арбитров?

— Я вообще предпочитаю судейство не комментировать, делаю это крайне редко. И не потому, что мы такие гордые и не хотим обсуждать актуальные проблемы.

— А почему тогда?

— Можно сколько угодно утверждать, что мелодия не нравится... Но, как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Много было матчей, в которых мы были крайне недовольны работой арбитров. Но я не вижу смысла обсуждать это в публичной плоскости или ходить на какие-то встречи. Если руководство судейского комитета предложит встречаться с клубами на регулярной основе, конечно, мы примем участие в диалоге. Но сами напрашиваться на разговор не планируем.