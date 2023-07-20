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Сегодня, 16:05

Газзаев объяснил, почему «Зениту» будет сложно вновь стать чемпионом

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Клаудиньо, Андрей Мостовой и Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Зениту» будет крайне сложно защитить титул в новом сезоне.

— Сейчас «Зенит» может столкнуться с большими кадровыми проблемами. Малком, похоже, уедет в Саудовскую Аравию, Вендел пока так и не вернулся в расположение клуба. Это резко снижает шансы питерцев на очередное чемпионство?

— В принципе, я уже говорил, что «Зенит» меня не убедил в матче за Суперкубок против ЦСКА. Армейцы имели преимущество, а питерцам игра давалась натужно. Вендела явно не хватало. Если он не вернется, да еще и Малком уедет, команда Семака столкнется с серьезными трудностями. Да и вообще мне кажется, что в предстоящем сезоне «Зениту» будет очень сложно защитить титул.

— Почему?

— Игрокам может не хватить мотивации. Судите сами, пять чемпионств подряд. Победы рано или поздно приедаются. Нужны новые качественные футболисты, голодные до трофеев. Но сможет ли «Зенит» найти сейчас полноценные замены Малкому и Венделу, если те все же уедут? Вопрос... На протяжении пяти последних лет в «Зените» появлялись исполнители, которые повышали конкуренцию в команде, двигали ее вперед. Как будет теперь — сказать сложно. Во всяком случае в матче за Суперкубок команда Семака лишь отдаленно напоминала тот «Зенит», который с ощутимым преимуществом брал чемпионство за чемпионством. Тем не менее, конечно, питерцы остаются одними из претендентов на золотые медали.

— Вам не показалось по матчу с ЦСКА, что и Клаудиньо не горит желанием оставаться в «Зените»?

— Он сыграл слабо. СМИ в последнее время писали, что и Клаудиньо может покинуть «Зенит». Конкретики нет, но, как говорится, дыма без огня не бывает. То, как он провел матч с ЦСКА, только подтверждает предположение, что бразилец, возможно, сменит команду этим летом. И что тогда получается? В минувшем сезоне игру в средней линии сине-бело-голубых определяли Вендел, Клаудиньо и Барриос. Теперь двое могут уехать... Останется только Барриос, который, кстати, свой уровень не снижает. К нему вопросов нет. Колумбиец прежде всего игрок оборонительного плана, но кто будет разгонять атаки? Поэтому, конечно, «Зениту» надо сейчас здорово поработать на трансферном рынке.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол. «Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева

 

РПЛ
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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