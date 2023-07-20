Фернандес о смене позиции: «Если тренер хочет видеть меня в центре или слева, я должен быть готов»
Новичок «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос, готов ли сыграть на неосновной для себя позиции.
— На правом фланге у Зенита жесткая конкуренция. Вы готовы сыграть в центре или слева в случае необходимости?
— В линии обороны «Зенита» собраны замечательные игроки, и я знаю, с какими сложностями придется столкнуться: уровень команды и конкретных футболистов очень высок. Если тренер захочет видеть меня в центре или слева, то я должен быть к этому готов.
Также 32-летний бразилец прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Фенерцвароша».
— Вчера был уволен Станислав Черчесов, с которым вы добирались до четвертьфинала ЧМ. Как вы отреагировали на это? Не считаете ли увольнение несправедливым?
— Это замечательный специалист и прекрасный тренер, который оставил след в истории российского футбола. Когда узнал эту новость, был немного удивлен: всего одно поражение — и сразу отставка. Но я уверен, что он скоро найдет место работы и продолжит там показывать свой уровень.
Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.
В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля, начало — в 15.15 мск.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -