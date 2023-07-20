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Фернандес о смене позиции: «Если тренер хочет видеть меня в центре или слева, я должен быть готов»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос, готов ли сыграть на неосновной для себя позиции.

— На правом фланге у Зенита жесткая конкуренция. Вы готовы сыграть в центре или слева в случае необходимости?

— В линии обороны «Зенита» собраны замечательные игроки, и я знаю, с какими сложностями придется столкнуться: уровень команды и конкретных футболистов очень высок. Если тренер захочет видеть меня в центре или слева, то я должен быть к этому готов.

Также 32-летний бразилец прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Фенерцвароша».

— Вчера был уволен Станислав Черчесов, с которым вы добирались до четвертьфинала ЧМ. Как вы отреагировали на это? Не считаете ли увольнение несправедливым?

— Это замечательный специалист и прекрасный тренер, который оставил след в истории российского футбола. Когда узнал эту новость, был немного удивлен: всего одно поражение — и сразу отставка. Но я уверен, что он скоро найдет место работы и продолжит там показывать свой уровень.

Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.

В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля, начало — в 15.15 мск.

Марио Фернандес
Станислав Черчесов
ФК Зенит
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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