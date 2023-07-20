Фернандес о смене позиции: «Если тренер хочет видеть меня в центре или слева, я должен быть готов»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос, готов ли сыграть на неосновной для себя позиции.

— На правом фланге у Зенита жесткая конкуренция. Вы готовы сыграть в центре или слева в случае необходимости?

— В линии обороны «Зенита» собраны замечательные игроки, и я знаю, с какими сложностями придется столкнуться: уровень команды и конкретных футболистов очень высок. Если тренер захочет видеть меня в центре или слева, то я должен быть к этому готов.

Также 32-летний бразилец прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Фенерцвароша».

— Вчера был уволен Станислав Черчесов, с которым вы добирались до четвертьфинала ЧМ. Как вы отреагировали на это? Не считаете ли увольнение несправедливым?

— Это замечательный специалист и прекрасный тренер, который оставил след в истории российского футбола. Когда узнал эту новость, был немного удивлен: всего одно поражение — и сразу отставка. Но я уверен, что он скоро найдет место работы и продолжит там показывать свой уровень.

Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.

В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля, начало — в 15.15 мск.