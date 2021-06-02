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Гаврилов: «Кралу нужно уезжать в Англию. Здесь он сгниет»

16:32
Алекс Крал. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный уход Алекса Крала в «Вест-Хэм».

«Если поступает предложение уехать в АПЛ, нужно сразу им пользоваться, возможно, это его единственный шанс в карьере заиграть в топ-чемпионате. Нужно понимать, какая разница между нашим чемпионатом и английской премьер-лигой. Смотреть первый или второй английский дивизион куда интереснее, чем наблюдать за РПЛ. Футболист должен сам решиться на переход, если у Крала есть желание уехать, удерживать его тут нельзя. Если он хочет поиграть в Европе, ему нужно уезжать из России. Здесь он точно сгниет», — заявил Гаврилов «СЭ».

Ранее стало известно, что украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может перейти в «Спартак». По сведениям источника, лондонский клуб может включить Ярмоленко в сделку по Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Сообщается, что «Вест Хэм» намерен совершить сделку до старта Евро-2020.

В настоящее время Крал готовится к Евро вместе со сборной Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Чехии сыграет в одной группе с Хорватией, Англией и Шотландией. Первую игру турнира против шотландцев чехи проведут 14 июня.

23-летний Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.

(Антон Иванов)

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