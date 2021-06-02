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«Вест Хэм» готов включить Ярмоленко в сделку со «Спартаком»

09:20
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Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может перейти в «Спартак», сообщает westhamfans.org.

По сведениям источника, лондонский клуб может включить Ярмоленко в сделку по Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Сообщается, что «Вест Хэм» намерен совершить сделку до старта Евро-2020.

23-летний Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.

31-летний Ярмоленко в сезоне-2020/21 провел 24 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил три мяча при пяти голевых передачах. Контракт игрока истекает летом 2022 года.

Дополнительная информация:

https://westhamfans.org/content/hammers-attempting-cheeky-px-kral

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