«Вест Хэм» готов включить Ярмоленко в сделку со «Спартаком»

Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может перейти в «Спартак», сообщает westhamfans.org.

По сведениям источника, лондонский клуб может включить Ярмоленко в сделку по Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро. Сообщается, что «Вест Хэм» намерен совершить сделку до старта Евро-2020.

23-летний Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.

31-летний Ярмоленко в сезоне-2020/21 провел 24 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил три мяча при пяти голевых передачах. Контракт игрока истекает летом 2022 года.