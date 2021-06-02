Агент Ярмоленко опроверг информацию о возможности перехода в «Спартак»

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не перейдет в «Спартак», заявил агент игрока Вадим Шаблий.

«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», — цитирует Шаблия сайт «Команда №1».

Ранее сайт westhamfans.org сообщил, что лондонский клуб может включить Ярмоленко в сделку по полузащитнику Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро.

31-летний украинец в сезоне-2020/21 провел 24 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил три мяча при пяти голевых передачах. Контракт игрока истекает летом 2022 года.