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Агент Ярмоленко опроверг информацию о возможности перехода в «Спартак»

16:15
Андрей Ярмоленко. Фото Twitter
Андрей Ярмоленко. Фото Twitter
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Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не перейдет в «Спартак», заявил агент игрока Вадим Шаблий.

«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», — цитирует Шаблия сайт «Команда №1».

Ранее сайт westhamfans.org сообщил, что лондонский клуб может включить Ярмоленко в сделку по полузащитнику Алексу Кралу, чтобы снизить сумму трансфера до 8 миллионов евро.

31-летний украинец в сезоне-2020/21 провел 24 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил три мяча при пяти голевых передачах. Контракт игрока истекает летом 2022 года.

Дополнительная информация:

https://zbirna.com/post/agent-yarmolenko-variant-perekhoda-andreya-v-rossiiskii-klub-dazhe-ne-mozhet-obsuzhdatsya

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