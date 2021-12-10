Гасперини: «Аталанта» покидает Лигу чемпионов с огромным сожалением»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьер Гасперини прокомментировал поражение от «Вильярреала» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Обычно такие игры нам удаются, но сегодня мы начали ужасно, а когда уступаешь в счете на таком уровне, становится тяжело, — приводит слова Гасперини Football Italia. — В какой-то момент мы почувствовали, что в игру можно вернуться, но было уже слишком поздно. Если бы Муриэль забил и сделал счет 3:3, то у нас был бы шанс бросить все силы на финальный штурм. Но надо признать, что на протяжении всех 90 минут мы играли не так, как могли бы».

По словам тренера, бергамская команда провалила первый тайм.

«В нынешнем сезоне мы провели так много хороших игр, но неудачные встречи тоже бывают. Соперник забил быстрый мяч и отошел глубоко в оборону, которую нам долго не удавалось взломать. Весь первый тайм мы провалили, ошибались в передачах, сыграв ниже своих возможностей. «Аталанта» покидает Лигу чемпионов с огромным сожалением», — сказал он.

По итогам группового этапа «Аталанта» с шестью очками заняла третье место в группе F и вышла в плей-офф Лиги Европы. «Вильярреал» набрал 10 очков и со второй позиции в группе вышел в плей-офф Лиги чемпионов.