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Витория ответил на вопрос о составе «Спартака» на матч с «Сочи»

23:47
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о составе команды на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».

— Каким составом команда будет готовиться к игре с Сочи?

— Нужно провести хорошее восстановление, в первую очередь. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы добиться победы.

В четверг, 9 декабря, красно-белые обыграли «Легию» (1:0) и вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места.

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря. Начало — в 19:00 мск.

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»