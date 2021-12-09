Витория ответил на вопрос о составе «Спартака» на матч с «Сочи»
23:47
Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о составе команды на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».
— Каким составом команда будет готовиться к игре с Сочи?
— Нужно провести хорошее восстановление, в первую очередь. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы добиться победы.
В четверг, 9 декабря, красно-белые обыграли «Легию» (1:0) и вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места.
Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря. Начало — в 19:00 мск.
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