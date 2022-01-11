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Мурило сегодня прилетит в Сан-Паулу на подписание контракта с «Палмейрасом»

19:03
Мурило. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурило. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Локомотива» Мурило продолжит карьеру в «Палмейрасе», сообщает в своем Twitter бразильский журналист Вене Казагранде.

По данным источника, во вторник футболист прилетит в Сан-Паулу, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с клубом. До этого была информация, что игрок должен подписать контракт сроком на пять лет, а «Локомотив» получит 2,5 миллиона евро.

24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2019 года. В текущем сезоне он провел девять матчей за москвичей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Мурило в два миллиона евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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