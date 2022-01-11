Мурило сегодня прилетит в Сан-Паулу на подписание контракта с «Палмейрасом»
Защитник «Локомотива» Мурило продолжит карьеру в «Палмейрасе», сообщает в своем Twitter бразильский журналист Вене Казагранде.
Atualiza??o da informa??o que publicamos ontem:— Ven? Casagrande (@venecasagrande) January 11, 2022
Novo refor?o do Palmeiras, o zagueiro Murilo, agora ex-Lokomotiv, viaja a S?o Paulo ainda nesta ter?a-feira para poder se apresentar, realizar exames e assinar contrato com o time paulista. pic.twitter.com/D2f1IXUDiq
По данным источника, во вторник футболист прилетит в Сан-Паулу, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с клубом. До этого была информация, что игрок должен подписать контракт сроком на пять лет, а «Локомотив» получит 2,5 миллиона евро.
24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2019 года. В текущем сезоне он провел девять матчей за москвичей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Мурило в два миллиона евро.
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