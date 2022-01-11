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В Германии сообщают, что Фарке станет главным тренером «Краснодара»

18:42
Даниэль Фарке. Фото IMAGO
Даниэль Фарке. Фото IMAGO
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Немецкий специалист Даниэль Фарке будет назначен главным тренером «Краснодара», сообщает skysport.de.

По данным источника, именно он заменит Виктора Гончаренко на этой должности. 45-летний немец ранее тренировал «Норвич». Он был уволен 15 ноября 2021 года. Фарке дважды за четыре года вывел команду в премьер-лигу.

Ранее он также тренировал «Липпштадт» и вторую команду дортмундскую «Боруссию». «Краснодар» остается без главного тренера после увольнения Виктора Гончаренко, о котором было объявлено 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.

«Быки» занимают пятое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 29 очков в 18 матчах.

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Евгений Петров все материалы автора

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