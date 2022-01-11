В Германии сообщают, что Фарке станет главным тренером «Краснодара»

Немецкий специалист Даниэль Фарке будет назначен главным тренером «Краснодара», сообщает skysport.de.

По данным источника, именно он заменит Виктора Гончаренко на этой должности. 45-летний немец ранее тренировал «Норвич». Он был уволен 15 ноября 2021 года. Фарке дважды за четыре года вывел команду в премьер-лигу.

Ранее он также тренировал «Липпштадт» и вторую команду дортмундскую «Боруссию». «Краснодар» остается без главного тренера после увольнения Виктора Гончаренко, о котором было объявлено 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.

«Быки» занимают пятое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 29 очков в 18 матчах.