Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:52

Мележиков: «Сейчас мне импонирует работа спортивного директора Эшуорта»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о взаимодействии со спортивным директором красно-белых Полом Эшуортом.

«Эффективность работы спортивного директора будет оценивать совет директоров по итогам сезона. Сейчас, мне кажется, говорить об этом рано. Что касается конкретно Пола Эшуорта, то мы находимся с ним в рабочем контакте, обсуждаем спортивный блок и его работу. Это процесс, мне пока импонирует его работа. Может быть, не все успеваем делать, но это достаточно большой объем — Академия, женская команда, подготовка трансферной кампании, которую зимой мы завершили достаточно успешно. Далее надо грамотно подготовиться к летней», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака» в сентябре 2022 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Пол Эшуорт
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
МВД объявило в розыск возможного организатора теракта под Брянском
Поезд Бишкек – Самара сошел с рельсов в Казахстане
Стало известно о подозрении на повторное начало сепсиса у Костомарова
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев: «Я хочу играть больше, хочу играть, забивать»

Дмитрий Кузнецов: «Сочи» — грозный соперник, который может создать проблемы ЦСКА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости