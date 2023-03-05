Игнатьев: «Я хочу играть больше, хочу играть, забивать»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о своей мотивации.

— «Ростов» не в своей лучшей форме?

— За «Ростовом» слежу. После возобновления сезона пока команда играет не похожий на себя футбол. Но в целом это очень боевая команда.

— Какая личная мотивация?

— Я хочу играть больше, хочу играть, забивать. Будем работать.

После победы над «Ростовом» (3:1) в 18-м туре РПЛ «Локомотив» поднялся на 13-е место в турнирной таблице с 16 очками.