Экс-арбитр ФИФА Николаев прокомментировал решение КДК не отменять красную карточку Соболева

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Есть решение КДК, которое основано на решении экспертно-судейской комиссии. Посмотрев эпизод, они пришли к выводу, что красная карточка обоснована. Обсуждать окончательное решение вышестоящего органа не имеет смысла. Мы уже много раз говори насчет этого эпизода. Он абсолютно игровой. У Соболева не было возможности убрать ногу. В будущем надо пересмотреть решение по таким эпизодам. Мы не можем никак оспаривать решение КДК. Поправки должны вноситься в правила игры, потому что наказание одно, а эпизоды совершенно разные в игре. Бывает грубость, а бывает игровой момент, а по санкциям за все игрок получает красную карточку», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Напомним, что Соболев получил красную карточку на 33-й минуте встречи за фол против полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова.

Главный арбитр игры Виталий Мешков удалил нападающего после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка игроков указали видеоассистенты.