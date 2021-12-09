Экс-арбитр ФИФА Николаев прокомментировал решение КДК не отменять красную карточку Соболева
Бывший судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал решение КДК РФС не отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1).
«Есть решение КДК, которое основано на решении экспертно-судейской комиссии. Посмотрев эпизод, они пришли к выводу, что красная карточка обоснована. Обсуждать окончательное решение вышестоящего органа не имеет смысла. Мы уже много раз говори насчет этого эпизода. Он абсолютно игровой. У Соболева не было возможности убрать ногу. В будущем надо пересмотреть решение по таким эпизодам. Мы не можем никак оспаривать решение КДК. Поправки должны вноситься в правила игры, потому что наказание одно, а эпизоды совершенно разные в игре. Бывает грубость, а бывает игровой момент, а по санкциям за все игрок получает красную карточку», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Напомним, что Соболев получил красную карточку на 33-й минуте встречи за фол против полузащитника «Ахмата» Игоря Коновалова.
Главный арбитр игры Виталий Мешков удалил нападающего после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка игроков указали видеоассистенты.
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