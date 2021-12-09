Ветеран ЦСКА о закрытии трибуны: «И без нее «Арсенал» обыграем»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС запретить допуск зрителей на фанатскую трибуну армейцев на один матч (второй — условно).

«Ну и хрен с ней, и без нее «Арсенал» обыграем. Это мы еще хорошо отделались. Надо с такими предоставлениям заканчивать, в следующий раз уже не простят нас. Закрыли одну трибуну — не страшно, другие есть. «Арсенал» сейчас очень слаб, а ЦСКА наоборот хороший ход набил. Я думаю, что у армейцев не должно возникнуть проблем в этом матче», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

28 ноября после матча Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (0:2), на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа, часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.