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Сегодня, 18:12

Дьяков рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» может лишиться чемпионства

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о возможном чемпионстве «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Я не думаю, что у нас команды научились играть против «Зенита», раз он из года в год выигрывает чемпионат. Естественно, они не могут из 30 все 30 матчей победить. Бывают ничьи, поражения, но в последние годы «Зенит» оформляет чемпионство за 4-5 туров до конца. В этом году он идет в похожей ситуации. «Зенит» играет с колоссальным запасом прочности и обыгрывает всех по делу. На сегодняшний день, к сожалению, у него нет конкурентов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова.

Также он ответил на вопрос, как можно противостоять петербургской команде.

«Либо самим усиляться, таким командам, как «Спартак», например. «Локомотив» неплохо смотрится. Будет интересно, как он себя в следующем сезоне проявит. Тот же ЦСКА, если будет усиляться, сможет составить конкуренцию. Ну или чтобы «Зенит» распродавал всех и собирал новых игроков, потому что неизвестно, как новые футболисты впишутся в коллектив», — добавил специалист.

На данный момент «Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионаат России. Вторым идет «Ростов» (46 очков). Третье место занимает «Спартак» (45 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005092355_dyakov_nazval_scenariy_pri_kotorom_zenit_mojet_lishitsya_chempionstva
Виталий Дьяков
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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