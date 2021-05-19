Дмитрий Комбаров допустил, что сыграет за команду блогеров «Амкал» после завершения карьеры

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» допустил, что в будущем может сыграть за блогерскую команду «Амкал» после завершения карьеры.

— Недавно Глушаков заявил, что сыграет за «Амкал» в будущем. У вас нет такого желания?

— Все зависит от обстоятельств и от контрактных обязательств. Недавно Женя Фролов сыграл за них. У меня возможности сыграть не было, потому что был очень плотный график. Это было бы лишним.

— А после завершения карьеры?

— В будущем можно сыграть и за «Амкал». У них все на приколе и на шутках, поэтому почему нет?

В сезоне-2020/21 Комбаров провел 33 матча за «Крылья Советов», в которых забил гол и заработал 4 желтые карточки.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова можно прочитать на сайте «СЭ»