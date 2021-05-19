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Тедеско не заинтересован в работе с «Гамбургом» и хочет взять перерыв до осени

17:24
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Гамбург» ведет поиски нового главного тренера, который начал бы работать с командой с начала следующего сезона. Одним из кандидатов был экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, но специалист не намерен работать во второй бундеслиге, утверждает Abendblatt.

По информации источника, Тедеско хочет взять перерыв до осени, а также предпочел бы дождаться предложения от клуба бундеслиги 1.

В нынешнем сезоне «Гамбург» занимает 5-е место в турнирной таблице второй бундеслиги, уже лишившись шансов на повышение в классе.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В сезоне-2019/20 команда провела под его руководством 18 матчей и финишировала на седьмом месте в РПЛ. В сезоне-2020/21 красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата страны. В декабре 2020 года Тедеско принял решение не продлевать контракт со «Спартаком», который рассчитан до мая 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.abendblatt.de/sport/fussball/hsv/article232324159/hsv-news-trainer-thorup-tedesco-schweinsteiger-gerland-walter-bommel-hrubesch-geruechte-wahrheitsgehalt.html

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