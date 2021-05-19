Олег Яровинский: «Переговоры по Хвиче переходят в конкретную фазу»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии, который должен покинуть казанский клуб этим летом.

«В «Рубине» к футболистам относятся как к людям в первую очередь. И нельзя не отпустить такого игрока как Хвича, в те европейские клубы, которые им интересуются и ведут переговоры. Это просто неправильно. Он скорее всего перейдет в топовый европейский чемпионат. В этом, если хотите, социальная ответственность руководства клуба перед футболистом.

Хвича — дорогой футболист, даже очень дорогой. Это вносит определенные коррективы, учитывая непростой финансовый год для всех клубов. Но все равно нельзя в такой ситуации никого удерживать. Человек должен развиваться и двигаться дальше.

Переговоры по Хвиче есть, но они пока остаются в тайне. Причем переговоры с разными сторонами на разных же стадиях. Сейчас все обстоит ровно так, как и обычно в такой период времени. Все переходит в более и более конкретную фазу.

Шансы того, что Хвича останется в «Рубине» ровно такие, как у девушки встретить на Тверской динозавра. 50 на 50 — либо встретит, либо нет», — цитирует Яровинского «БИЗНЕС Online» 19 мая.

20-летний футболист в завершившемся сезоне провел 23 матча за «Рубин» и забил четыре мяча при восьми голевых передачах.