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Дмитрий Чернышенко: «Договариваемся о показе РПЛ на бесплатных федеральных каналах»

13:30
Трансляции матчей РПЛ могут вернуться на федеральные каналы. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Трансляции матчей РПЛ могут вернуться на федеральные каналы. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ведутся переговоры о показе матчей чемпионата России, который возобновится в июне, на федеральных телеканалах.

— Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах, — цитирует Чернышенко ТАСС.

В настоящий момент все матчи чемпионата России можно смотреть на премиальном телеканале «Матч Премьер». Несколько игр тура показываются на «Матч ТВ».

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10 процентов.

Ранее «СЭ» сообщал, что возможен показ ряда матчей на Первом канале или увеличение их числа на «Матч ТВ».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/

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