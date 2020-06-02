Дмитрий Чернышенко: «Договариваемся о показе РПЛ на бесплатных федеральных каналах»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ведутся переговоры о показе матчей чемпионата России, который возобновится в июне, на федеральных телеканалах.

— Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах, — цитирует Чернышенко ТАСС.

В настоящий момент все матчи чемпионата России можно смотреть на премиальном телеканале «Матч Премьер». Несколько игр тура показываются на «Матч ТВ».

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10 процентов.

Ранее «СЭ» сообщал, что возможен показ ряда матчей на Первом канале или увеличение их числа на «Матч ТВ».