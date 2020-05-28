Как покажут РПЛ на телевидении: трансляции на Первом канале или больше игр на «Матч ТВ»

«СЭ» стали известны варианты показа встреч заключительных восьми туров чемпионата России-2019/20 и решающих стадий Кубка страны на открытых телеканалах.

Один сценарий предусматривает передачу сублицензии Первому, который, по нашим данным, уже проявил заинтересованность и готов в июне-июле запланировать пять-семь игр. В качестве компенсации холдингу «Газпром-медиа» (туда входит «Матч ТВ»), владеющему правами на трансляции турнира премьер-лиги, предусмотрены выплаты в зависимости от размера доходов Первого. Соответствующий коммерческий план уже прорабатывается.

В свою очередь, «Газпром-медиа» хотел бы получить фиксированную сумму за выдачу сублицензии Первому — сейчас именно этот аспект является ключевым в переговорах. Если они не увенчаются успехом, то «Матч ТВ» намерен увеличить число игр на своем общедоступном канале. По нашей информации, вопрос будет рассмотрен на уровне Правительства РФ.

Напомним, что соглашение между «Матч ТВ» и РПЛ заключено в июле 2018-го, оно рассчитано на 4 года, сумма выплат от ТВ лиге составляет 1,7 миллиарда рублей в год. (Вячеслав Короткин)