Парфенов заявил, что рад возвращению Луценко, Чаушича и Кангва перед игрой с «Динамо»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о готовности команды к предстоящей игре.

— Игра делится всегда на эпизоды, — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». — В них есть стандарты, быстрие атаки, постепенное нападение. Думаю, что все эти фазы будут присутствовать. Игра будет диктовать. Есть соперник, который тренируется каждый день и готовится.

Возвращение Луценко, Кангва и Чаушича? Я рад, что ребята уже рядом со стартом. И то, что они в раздевалке находятся. Конечно, многие их них провели 1-2 тренировки с командой. Говорить о полной готовности, конечно, тяжело. Наверное, какое-то время сегодня получат.