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Деменко: «Уход Рамиреса — потеря для «Краснодара», его можно считать одним из лидеров команды»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «быков» Кристиана Рамиреса в «Ференцварош».

«Уход Рамиреса — потеря для «Краснодара». Несмотря на возраст, это очень хороший футболист. Он много лет в команде, болельщики его любят. Рамирес многое дал «Краснодару», но, видимо, понял, что пришло время двигаться дальше. Теперь посмотрим, как клуб сможет его заменить. Думаю, его можно было считать одним из лидеров команды», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Ранее появилась информация о том, что у стороны Рамиреса состоялся предварительный разговор с представителями «Ференцвароша». Защитник выступал за эту команду с 2015 по 2016 год и хотел бы вернуться в Венгрию.

10 июля «СЭ» стало известно, что турецкий клуб заплатит «Краснодару» 1,2 миллиона евро за 28-летнего футболиста. Контракт Рамиреса с «быками» рассчитан до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-uhod-ramiresa-poterya-dlya-krasnodara-on-by-l-liderom-komandy/
Кристиан Рамирес
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ференцварош
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