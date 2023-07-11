Кавазашвили — о словах Салиховой: «Самая обаятельная женщина России помнит обо мне. Я в восторге»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на комментарий Заремы Салиховой, супруги бывшего президента красно-белых Леонида Федуна, по поводу перехода из ЦСКА полузащитника Хесуса Медины.
Зарема предложила запереть парагвайского футболиста в клубном музее «Спартака» вместе с Кавазашвили.
«Передайте Зареме: «когда Анзор прочитал обращение этой самой обаятельной женщины России, то был в восторге от того, что она помнит о нем». Я очень благодарен, что она вспоминает о вратаре сборной СССР и «Спартака». Анзор очень рад — пускай Зарема чаще вспоминает его! Абсолютно никак не буду против нее выступать. Салихова всегда говорит красиво и с воодушевлением!» — цитирует Кавазашвили Sport24.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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