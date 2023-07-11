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Кавазашвили — о словах Салиховой: «Самая обаятельная женщина России помнит обо мне. Я в восторге»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на комментарий Заремы Салиховой, супруги бывшего президента красно-белых Леонида Федуна, по поводу перехода из ЦСКА полузащитника Хесуса Медины.

Зарема предложила запереть парагвайского футболиста в клубном музее «Спартака» вместе с Кавазашвили.

«Передайте Зареме: «когда Анзор прочитал обращение этой самой обаятельной женщины России, то был в восторге от того, что она помнит о нем». Я очень благодарен, что она вспоминает о вратаре сборной СССР и «Спартака». Анзор очень рад — пускай Зарема чаще вспоминает его! Абсолютно никак не буду против нее выступать. Салихова всегда говорит красиво и с воодушевлением!» — цитирует Кавазашвили Sport24.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-11-kavazashvili-o-slovakh-zaremy-samaya-obayatelnaya-zhenshchina-rossii-pomnit-obo-mne-ya-v-vostorge-i-blagodaren-yey
Анзор Кавазашвили
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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