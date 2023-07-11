Кавазашвили — о словах Салиховой: «Самая обаятельная женщина России помнит обо мне. Я в восторге»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на комментарий Заремы Салиховой, супруги бывшего президента красно-белых Леонида Федуна, по поводу перехода из ЦСКА полузащитника Хесуса Медины.

Зарема предложила запереть парагвайского футболиста в клубном музее «Спартака» вместе с Кавазашвили.

«Передайте Зареме: «когда Анзор прочитал обращение этой самой обаятельной женщины России, то был в восторге от того, что она помнит о нем». Я очень благодарен, что она вспоминает о вратаре сборной СССР и «Спартака». Анзор очень рад — пускай Зарема чаще вспоминает его! Абсолютно никак не буду против нее выступать. Салихова всегда говорит красиво и с воодушевлением!» — цитирует Кавазашвили Sport24.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.