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Тошич заявил, что всем сербам интересно поехать в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич заявил, что сербские игроки заинтересованы в продолжении карьеры в РПЛ.

«Какое отношение к российскому футболу в Сербии? Сложно сказать, я не живу сейчас там. Мое мнение — чемпионат России стал слабее, но сербам интересно поиграть в России. В Сербии нет никакого негатива к России, интерес у сербских игроков к вашей лиге не пропал, всем сербам интересно поехать в РПЛ», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2023 году сербский футболист перешел в греческую «Ламию».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zoran-toshich-vsem-serbam-interesno-poehat-v-rpl-uroven-ligi-upal/
Зоран Тошич
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