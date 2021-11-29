Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА за файер-шоу фанатов грозит закрытие трибун до 3 матчей

17:26
Теги:

ЦСКА грозит полное или частичное закрытие трибун на срок от одного до трех матчей и штраф 125 тысяч рублей за использование пиротехники в игре 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита», утверждает Sport 24.

Напомним, что болельщики армейцев устроили файер-шоу. После завершения игры весь сектор фанатов ЦСКА повезли в ОВД для установления личностей.

РФС в четверг, 2 декабря, рассмотрит ситуацию с использованием пиротехники фанатами ЦСКА на матче с «Зенитом» и выдаст свое решение.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-29-tsska-za-fayer-shou-fanatov-v-matche-s-zenitom-grozit-zakrytiye-tribun-do-3-matchey

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон»
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры