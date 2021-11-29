ЦСКА за файер-шоу фанатов грозит закрытие трибун до 3 матчей

ЦСКА грозит полное или частичное закрытие трибун на срок от одного до трех матчей и штраф 125 тысяч рублей за использование пиротехники в игре 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита», утверждает Sport 24.

Напомним, что болельщики армейцев устроили файер-шоу. После завершения игры весь сектор фанатов ЦСКА повезли в ОВД для установления личностей.

РФС в четверг, 2 декабря, рассмотрит ситуацию с использованием пиротехники фанатами ЦСКА на матче с «Зенитом» и выдаст свое решение.