ЦСКА за файер-шоу фанатов грозит закрытие трибун до 3 матчей
17:26
ЦСКА грозит полное или частичное закрытие трибун на срок от одного до трех матчей и штраф 125 тысяч рублей за использование пиротехники в игре 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита», утверждает Sport 24.
Напомним, что болельщики армейцев устроили файер-шоу. После завершения игры весь сектор фанатов ЦСКА повезли в ОВД для установления личностей.
РФС в четверг, 2 декабря, рассмотрит ситуацию с использованием пиротехники фанатами ЦСКА на матче с «Зенитом» и выдаст свое решение.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-29-tsska-za-fayer-shou-fanatov-v-matche-s-zenitom-grozit-zakrytiye-tribun-do-3-matchey
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