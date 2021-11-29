Болельщики «Уфы» намекают руководству на плохое финансирование? Баннер «Где деньги, Зин» во время матча со «Спартаком»
17:21
На «женском секторе» «Уфы» появился баннер по ходу матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». Надпись гласит: «Где деньги, Зин?»
Данная фраза — это отрывок из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора».
Возможно, это обращение к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову.
Ранее появилась информация, что футбольный клуб «Уфа», выступающий в РПЛ, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями с начала сезона. Руководство клуба обратилось к главе Башкирии с просьбой оказать финансовую поддержку клубу. Чиновник обещал помочь.
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