Болельщики «Уфы» намекают руководству на плохое финансирование? Баннер «Где деньги, Зин» во время матча со «Спартаком»

На «женском секторе» «Уфы» появился баннер по ходу матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». Надпись гласит: «Где деньги, Зин?»

Данная фраза — это отрывок из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора».

Возможно, это обращение к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову.

Ранее появилась информация, что футбольный клуб «Уфа», выступающий в РПЛ, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями с начала сезона. Руководство клуба обратилось к главе Башкирии с просьбой оказать финансовую поддержку клубу. Чиновник обещал помочь.