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Болельщики «Уфы» намекают руководству на плохое финансирование? Баннер «Где деньги, Зин» во время матча со «Спартаком»

17:21
Баннер болельщиков «Уфы». Фото Владислав Флегонтов, «СЭ»
Баннер болельщиков «Уфы». Фото Владислав Флегонтов, «СЭ»
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На «женском секторе» «Уфы» появился баннер по ходу матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». Надпись гласит: «Где деньги, Зин?»

Данная фраза — это отрывок из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора».

Возможно, это обращение к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову.

Ранее появилась информация, что футбольный клуб «Уфа», выступающий в РПЛ, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями с начала сезона. Руководство клуба обратилось к главе Башкирии с просьбой оказать финансовую поддержку клубу. Чиновник обещал помочь.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Спартак

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры