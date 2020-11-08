ЦСКА — «Ростов»: трансляция матча — в 16.00
В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА — «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
ЦСКА — лидер РПЛ с 28 очками (столько у «Спартака», но красно-синие провели на игру меньше), «Ростов» (23 очка) занимает шестое место, в прошлом туре команда Валерия Карпина в Москве обыграла красно-белых.
Следить за матчем ЦСКА — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Ростов»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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