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ЦСКА — «Ростов»: трансляция матча — в 16.00

15:00
Сможет ли «Ростов» выиграть второй подряд матч в Москве? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сможет ли «Ростов» выиграть второй подряд матч в Москве? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 8 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА — «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА — лидер РПЛ с 28 очками (столько у «Спартака», но красно-синие провели на игру меньше), «Ростов» (23 очка) занимает шестое место, в прошлом туре команда Валерия Карпина в Москве обыграла красно-белых.

Следить за матчем ЦСКА — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Ростов»

ЦСКА — Ростов

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