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ЦСКА — «Ростов»: Кучаев открыл счет после рикошета

16:52
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отличился в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он открыл счет в матче в первом тайме — 1:0.

Кучаев нанес удар из-за пределов штрафной и мяч после рикошета влетел в угол ворот Сергея Песьякова.

ЦСКА — Ростов

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