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ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Сантоса» Мариньо

ЦСКА интересуется полузащитником «Сантоса» Мариньо
Карен Саркисян
Корреспондент

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Сантоса» Мариньо, сообщает Goal.

По информации источника, 31-летним бразильцем также интересуются «Фламенго» и клуб из Объединенных Арабских Эмиратов.

Отмечается, что полузащитник хочет перейти во «Фламенго», но «Сантос» предпочитает продать его за пределы Бразилии.

В 2021 году Мариньо забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 42 матчах.

Источник: https://www.goal.com/br/not&#237;cias/com-saida-de-michael-encaminhada-flamengo-tenta-contratacao/blt0fdaf331e31dd3e5
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3
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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Артем Дзюба

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П
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И К Ж
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