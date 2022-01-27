ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Сантоса» Мариньо, сообщает Goal.

По информации источника, 31-летним бразильцем также интересуются «Фламенго» и клуб из Объединенных Арабских Эмиратов.

Отмечается, что полузащитник хочет перейти во «Фламенго», но «Сантос» предпочитает продать его за пределы Бразилии.

В 2021 году Мариньо забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 42 матчах.