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Почетный президент РФС — о признании Варелы: «Может быть, были первичные симптомы»

Вячеслав Колосков отреагировал на заявление защитника «Динамо» Гильермо Варелы
Мария Куцубеева
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление защитника «Динамо» Гильермо Варелы о том, что клуб скрывал информацию о его заражении коронавирусом.

«Скорее всего, случай будет разбирать РФС и КДК. Что делать, чтобы такие ситуации не повторялись? Не надо скрывать. С другой стороны, может, у него были первичные симптомы. Зачем тогда поднимать панику и создавать ажиотаж? С каждым случаем надо разбираться индивидуально», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков считает, что клубы должны проводить ПЦР-тестирования минимум раз в неделю.

«РПЛ не может самостоятельно принять решения, которые касаются ПЦР-тестирований игроков. Это правила, которые устанавливает Роспотребнадзор и региональные власти. Я думаю, что тестирование игроков надо проводить минимум раз в неделю, потому что новый штамм быстро распространяется», —добавил Колосков «СЭ».

Ранее защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о том, что он заразился коронавирусом в ноябре 2021 года.

Варела пропустит два ближайших матча сборной Уругвая в рамках южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Уругвайцам предстоит выездная игра с Парагваем (28 января) и домашняя встреча с Венесуэлой (2 февраля).

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