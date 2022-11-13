В «Динамо» оценили судейство в матче против ЦСКА

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил судейство в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Не хочется комментировать судейство Безбородова на эмоциях. Надо посмотреть моменты, особенно красную карточку Гладышеву. Показалось, что она была дана под давлением Игоря Акинфеева. Надо пересмотреть. Уверен, специалисты в ЭСК разберутся в этом эпизоде, как они разбираются в остальных — четко и непредвзято», — сказал Гафин.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Динамо» занимает 4-ю строчку с 29 очками. Этот матч стал последним в РПЛ в 2022 году.