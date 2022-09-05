РПЛ: «Зенит» обыграл «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» в тройке другие матчи 8-го тура

8-й тур чемпионата России.

3 сентября, суббота

4 сентября, воскресенье

5 сентября, понедельник

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