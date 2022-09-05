Спортивный директор «Ростова»: «Бабурин дважды сошел с линии ворот. Все очевидно просто!»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оценил момент с решающим пенальти в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

— Пенальти правильно перебивали?

— У меня в ложе был телевизор, я посмотрел эпизод — Бабурин дважды сошел с линии ворот. Все очевидно просто!

— У вас 16 очков. Как оцените старт сезона?

— Это лучше, чем 15 очков.