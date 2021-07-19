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Чалов: «Сыграли с Заболотным несколько игр вместе, понемногу сыгрываемся»

12:10
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о налаживании взаимопонимания с форвардом Антоном Заболотным, который пополнил состав армейцев в межсезонье.

«Мы сыграли несколько игр вместе, понемногу сыгрываемся. Начинаю понимать, как он открывается, куда сбрасывает мяч. Мы с ним много разговариваем. Много что поменялось при Березуцком, но перемены прошли незаметно.

Когда разрешают, тренирую удары. Но в прошлом сезоне было много мышечных травм, поэтому, наверное, сейчас мы стали меньше бить по воротам. Но когда есть время, стараемся», — сказал Чалов в прямом эфире Instagram.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел за «Сочи» 30 матчей, в которых забил 10 мячей.

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы