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Вячеслав Колосков: «Я за пиво и водку на стадионах!»

12:10
Болельщики пьют пиво на фоне постера с Андреем Семеновым. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики пьют пиво на фоне постера с Андреем Семеновым. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о запрете продажи пива на стадионах в России.

«Я за пиво и водку на стадионах! Уровень культуры людей растет. Мы все понимаем, что напиться можно и до футбола. А если прийти заранее, то люди будут обсуждать футбольные проблемы. Выпьют болельщики 50 г и пойдут смотреть футбол! Ничего плохого в этом не вижу», — сказал Колосков «СЭ».

В 2005 году на стадионах в России был введен запрет на продажу, рекламу и употребление пива. При этом действие закона не распространялось на матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Первый тур Тинькофф РПЛ сезона-2021/22 стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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