Вячеслав Колосков: «Я за пиво и водку на стадионах!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о запрете продажи пива на стадионах в России.

«Я за пиво и водку на стадионах! Уровень культуры людей растет. Мы все понимаем, что напиться можно и до футбола. А если прийти заранее, то люди будут обсуждать футбольные проблемы. Выпьют болельщики 50 г и пойдут смотреть футбол! Ничего плохого в этом не вижу», — сказал Колосков «СЭ».

В 2005 году на стадионах в России был введен запрет на продажу, рекламу и употребление пива. При этом действие закона не распространялось на матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Первый тур Тинькофф РПЛ сезона-2021/22 стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».