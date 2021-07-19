Вячеслав Колосков: «Я за пиво и водку на стадионах!»
12:10
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о запрете продажи пива на стадионах в России.
«Я за пиво и водку на стадионах! Уровень культуры людей растет. Мы все понимаем, что напиться можно и до футбола. А если прийти заранее, то люди будут обсуждать футбольные проблемы. Выпьют болельщики 50 г и пойдут смотреть футбол! Ничего плохого в этом не вижу», — сказал Колосков «СЭ».
В 2005 году на стадионах в России был введен запрет на продажу, рекламу и употребление пива. При этом действие закона не распространялось на матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
Первый тур Тинькофф РПЛ сезона-2021/22 стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».
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