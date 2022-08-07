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Нигматуллин: «Ощущение, что «Локомотиву» наплевать на результат. Удивляет слепая вера в немецких «специалистов»

Нигматуллин считает, что в «Локомотиве» наплевать на результаты
Руслан Минаев
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результаты железнодорожников в первых турах сезона-2022/23 РПЛ.

«Никто не удивлен результатом «Локомотива», удивление вызывает только слепая вера в немецких «специалистов». Потому что непонятен вектор развития клуба, понятно лишь то, что идет осваивание бюджета, идет скупка футболистов по всему миру, иногда везет, как в случае с Бека-Бека — когда руководство «Ниццы» решило переплюнуть «Локомотив» и взять футболиста, переплатив за него очень сильно, но это очень большое исключение.

Такое ощущение, что в клубе наплевать на результат. Но «Локомотив» же еще и среди лидеров по убыткам. Все это закончится печально. Странно, что есть доверие к Цорну, ведь агенту быть спортивным директором — это билет в один конец, ведь такие специалисты будут заниматься лишь бизнесом на новой должности, такое ведь уже было в «Спартаке». А бизнес должен быть, прежде всего, нацелен на результат, а не на слепые покупки и продажи футболистов», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

После 4 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место, имея 2 очка. Команда Йозефа Циннбауэра не выиграла ни одного матча при двух ничьих и стольких же поражениях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-v-lokomotive-vy-zy-vaet-udivlenie-slepaya-vera-v-nemetskih-spetsialistov/
Руслан Нигматуллин
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
5
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
6
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
7
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
14
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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