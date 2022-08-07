Нигматуллин: «Ощущение, что «Локомотиву» наплевать на результат. Удивляет слепая вера в немецких «специалистов»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результаты железнодорожников в первых турах сезона-2022/23 РПЛ.

«Никто не удивлен результатом «Локомотива», удивление вызывает только слепая вера в немецких «специалистов». Потому что непонятен вектор развития клуба, понятно лишь то, что идет осваивание бюджета, идет скупка футболистов по всему миру, иногда везет, как в случае с Бека-Бека — когда руководство «Ниццы» решило переплюнуть «Локомотив» и взять футболиста, переплатив за него очень сильно, но это очень большое исключение.

Такое ощущение, что в клубе наплевать на результат. Но «Локомотив» же еще и среди лидеров по убыткам. Все это закончится печально. Странно, что есть доверие к Цорну, ведь агенту быть спортивным директором — это билет в один конец, ведь такие специалисты будут заниматься лишь бизнесом на новой должности, такое ведь уже было в «Спартаке». А бизнес должен быть, прежде всего, нацелен на результат, а не на слепые покупки и продажи футболистов», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

После 4 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место, имея 2 очка. Команда Йозефа Циннбауэра не выиграла ни одного матча при двух ничьих и стольких же поражениях.