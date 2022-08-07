«Ростов» — «Оренбург»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В воскресенье, 7 августа, состоится матч 4-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Ростов» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в сезоне-2019/20, и тогда ростовчане одержали победу в в одной встрече (2:1), а другой матч завершился вничью (0:0).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ростов» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».