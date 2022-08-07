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Сегодня, 18:30

«Ростов» — «Оренбург»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Ростова» Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 7 августа, состоится матч 4-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Ростов» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в сезоне-2019/20, и тогда ростовчане одержали победу в в одной встрече (2:1), а другой матч завершился вничью (0:0).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ростов» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Оренбург

ФК Оренбург
ФК Ростов
0
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1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
14
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
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 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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