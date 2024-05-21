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Сегодня, 16:23

Силкин: «Если «Динамо» победит «Краснодар», то Личка по праву станет лучшим тренером сезона»

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Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин считает, что Марцел Личка станет лучшим тренером сезона РПЛ, если его команда станет чемпионом России. Пока в данной номинации, помимо чеха, Владимир Ивич и Валерий Карпин.

«Сложно кого-то одного отметить, но все заслужили попадания в этот список. Ивич — сильный тренер, он заложил фундамент нынешнего «Краснодара». Именно при нем команда была реальным претендентом на титул. Карпина сложно оценить, сборная сейчас особо не играет, а «Ростов» его немного провалился в этом сезоне. Что касается Лички, то матч в Краснодаре станет для него решающим. Если он выиграет его, то он по праву станет лучшим», — сказал Силкин «РБ Спорт».

Вручение наград по итогам сезона состоится 26 мая в Москве.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Сергей Силкин
Владимир Ивич
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
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Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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