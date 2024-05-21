Силкин: «Если «Динамо» победит «Краснодар», то Личка по праву станет лучшим тренером сезона»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин считает, что Марцел Личка станет лучшим тренером сезона РПЛ, если его команда станет чемпионом России. Пока в данной номинации, помимо чеха, Владимир Ивич и Валерий Карпин.

«Сложно кого-то одного отметить, но все заслужили попадания в этот список. Ивич — сильный тренер, он заложил фундамент нынешнего «Краснодара». Именно при нем команда была реальным претендентом на титул. Карпина сложно оценить, сборная сейчас особо не играет, а «Ростов» его немного провалился в этом сезоне. Что касается Лички, то матч в Краснодаре станет для него решающим. Если он выиграет его, то он по праву станет лучшим», — сказал Силкин «РБ Спорт».

Вручение наград по итогам сезона состоится 26 мая в Москве.