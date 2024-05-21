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Масалитин: «Если бы «Зенит» был в порядке, то вопрос о чемпионе уже не стоял»

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему в нынешнем сезоне РПЛ борьба за золотые медали ведется до последнего тура.

«Конечно, главная причина в том, что сдал позиции и совершает ошибки «Зенит». Если бы питерцы были в порядке, то вопрос о чемпионе сейчас бы уже не стоял. И обладатель золотых медалей стал известен за три-четыре тура до конца, как это и было в прошлые годы», — сказал Масалитин Vprognoze.ru.

За тур до окончания чемпионата РПЛ на победу в туннире претендуют московское «Динамо» (56 очков), петербургский «Зенит» (54) и «Краснодар» (53).

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Зенит
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«Краснодар» — «Динамо»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
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