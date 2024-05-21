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Агент Ленини не знает, останется ли полузащитник в «Краснодаре»

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Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован клуб из ОАЭ.

«Что касается будущего Ленини, пока все сложно. Через 12 дней наш контракт с ним истекает, не знаю, продолжим ли мы с ним работу», — сказал агент «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини провел 18 матчей во всех турнирах. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста 1,2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
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