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Адвокат Бушманов: «Заявление депутата Новичкова о шутке Безрукова — попытка привлечь внимание к своей персоне»

Зарина Халимхонова
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Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» обращение депутата Госдумы Николая Новичкова к генеральному прокурору с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«Уголовно-правовой составляющей в высказываниях Безрукова нет. Как и нет возможного события преступления, подпадающего под признаки статьи 184 УК РФ (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований). Игроку следует быть более внимательных в своих высказываниях в публичном пространстве. Даже в форме шутки, поскольку не все могут правильно понять ее смысл. Заявление же депутата Новичкова в ГП РФ о якобы «коррупционной составляющей» в шутке Руслана Безрукова — не более чем попытка привлечь внимание к своей персоне. Рекомендовал бы депутату обратить внимание на более серьезные проблемы российского футбола. Вместо того, чтобы попусту тратить время правоохранительных органов на проверку своих популистских измышлений», — сказал Бушманов «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Безруков отметил, что его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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